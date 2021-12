Das Fahrkartensystem der MÁV-Volán Gruppe wurde aktualisiert

Das Fahrkartensystem der MÁV-Volán Gruppe wurde mit benutzer- und umweltfreundlichen Verbesserungen aktualisiert, teilte MÁV am Freitag mit. Die Fahrgäste erhalten mit ihren Fahrscheinen, die sie an Fahrkartenschaltern, in Zügen und an Automaten kaufen, keine Papierquittungen mehr, sondern können sie elektronisch herunterladen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die auf der MÁV-Website verfügbare elektronische Quittung ist nur in elektronischer Form authentisch, Rechnungen sind von der Änderung nicht betroffen, sie werden von MÁV-Start weiterhin in Papierform ausgestellt, außer für Online-Kanäle, so MÁV-Start in einer Erklärung. Es wurde betont, dass ein neues Sicherheitselement zu den über die MÁV-App vorgelegten Tickets hinzugefügt wurde, das den Prüfern hilft, die Echtheit des vorgelegten Tickets schnell zu überprüfen.

Eine Version der MÁV-App für Huawei-Telefone steht auch in der Huawei App Gallery zum Download bereit. Als Ergebnis können Nutzer mit solchen Geräten, wie iOS- und Android-Nutzer der MÁV-App, nun die Bequemlichkeit regelmäßiger Einkäufe und Fahrkartenpräsentationen über die App genießen, so die Bahngesellschaft.

Seit dem Start im Juli 2015 wurden über das sich ständig weiterentwickelnde Ticketing-System, das alle MÁV-Start-Vertriebskanäle bedient, mehr als 240 Millionen Fahrkarten im Wert von mehr als 184 Milliarden Forint brutto verkauft. Online-Kanäle, die MÁV-App und das neue ELVIRA machen nun mehr als 33 Prozent des Ticket- und Dauerkartenverkaufs aus, so MÁV.