Orbán fordert EU-Integration der westlichen Balkanstaaten

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Dienstag, Ungarn habe ein großes Interesse daran, dass die Länder des westlichen Balkans so bald wie möglich der Europäischen Union beitreten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Video, das im Vorfeld eines EU-Westbalkan-Gipfels in Tirana auf Facebook veröffentlicht wurde, sagte Orbán, er werde eine „feste und starke Position“ in Bezug auf die EU-Integration der westlichen Balkanländer vertreten. Deren Integration sei für Ungarn von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit des Landes, da „wir die Migrationsroute nur mit Serbiens Hilfe vollständig schließen können“, und für die Energiesicherheit, da „ungarische Familien und Unternehmen Gas aus dem Süden, über den Balkan und Serbien, beziehen“, sagte er. „Serbien und der westliche Balkan könnten als Tor für billige Energie aus dem Süden nach Mitteleuropa dienen, was die Energieunabhängigkeit Ungarns und der gesamten Region gewährleisten könnte“, so Orbán. „Die Zeit ist reif, und darauf werden wir drängen. Lasst uns nicht länger zögern! Es ist an der Zeit, dass die EU Serbien und die anderen Länder des westlichen Balkans in ihre Reihen aufnimmt“, so der ungarische Ministerpräsident.