Szijjártó drängt auf schnellere EU-Erweiterung auf dem Westbalkan

Ungarn ist ein entschiedener Befürworter der europäischen Integration der westlichen Balkanstaaten, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag in Budapest und forderte eine Beschleunigung der Erweiterung der Europäischen Union – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Westbalkan sei für Ungarn schon immer wichtig gewesen, und der anhaltende Krieg in der Ukraine habe die Region noch wichtiger gemacht, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz, die er gemeinsam mit dem bosnischen Außenhandelsminister Staša Košarac abhielt, so eine Erklärung des Ministeriums. Frieden, Ruhe und Sicherheit auf dem westlichen Balkan lägen im nationalen Interesse Ungarns, so Szijjártó. Der beste Weg, dies zu erreichen, sei die EU-Integration und die wirtschaftliche Entwicklung, fügte er hinzu. „Ungarn ist daher ein engagierter Befürworter der EU-Integration des westlichen Balkans und unterstützt auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region“, fügte er hinzu. Der Minister sagte, das „Schneckentempo“ des Fortschritts bei der EU-Erweiterung könne „leicht zu Instabilität führen und dazu, dass sich der westliche Balkan abwendet“. „Leider hält Brüssel den westlichen Balkanstaaten regelmäßig Vorträge, anstatt eine Stimme des gegenseitigen Respekts zu erheben“, sagte Szijjártó. „In Brüssel wird so oft über den Westbalkan gesprochen, anstatt mit dem Westbalkan zu reden, und das ist ziemlich unverantwortlich.“