Ungarn hatte im Oktober den vierten Monat in Folge ein Handelsbilanzdefizit, bestätigte das Statistische Zentralamt (KSH) in einer zweiten Lesung der Daten am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % auf 10,310 Mrd. Euro, während die Importe um 13,4 % auf 10,612 Mrd. Euro kletterten, was Ungarn ein Handelsdefizit von 302 Mio. Euro bescherte.