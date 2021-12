Varga: Wirtschaft in guter Verfassung

Die ungarische Wirtschaft befindet sich in einem besseren Zustand als nach der letzten Krise und ist in diesem Jahr um 6,4 % gewachsen, während sie im Jahr nach der Krise von 2008 um 6,6 % geschrumpft war, erklärte Finanzminister Mihály Varga auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Es gibt jetzt 4,7 Millionen Menschen in Beschäftigung, 1 Million mehr als vor 12 Jahren, sagte er und fügte hinzu, dass die Arbeitslosenquote von 12 % im Jahr 2009 auf 3,8 % heute gesunken ist. In der Zwischenzeit ist der Durchschnittsverdienst vor Steuern von 198.000 Forint (535 EUR) auf 428.000 Forint gestiegen, während der Mindestlohn am 1. Januar von 75.500 Forint im Jahr 2009 auf 200.000 Forint erhöht wird. Die Einkommenssteuer wurde von 36 % auf 15 % gesenkt, während die Lohnsteuer ab dem 1. Januar von 33,5 % auf 13 % gesunken ist. Die Regierung hat auch den Körperschaftssteuersatz von 20 % auf 9 % gesenkt, so Varga.

Der Wert der Investitionen belief sich in diesem Jahr auf 15.000 Milliarden Forint gegenüber 5.500 Milliarden Forint im Jahr 2009, so der Minister. Und während die Industrieproduktion im Jahr nach der letzten Krise um 17,7 % schrumpfte, wuchs sie in diesem Jahr um 11 %, sagte er. Die von Ausländern gehaltene Staatsverschuldung habe sich von 60 % auf 30 % halbiert, so Varga, und der Anteil der von Haushalten gehaltenen Fremdwährungskredite sei von 67 % auf 0,5 % gesunken. Die Ausgaben des Staates für den Schuldendienst seien von 4,1 % auf 2,3 % gesunken, so der Minister.