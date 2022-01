Landesamtsärztin befürwortet Auffrischungsimpfung

Die Landesamtsärztin hat nachdrücklich empfohlen, dass jeder eine dritte Auffrischungsimpfung gegen Covid erhalten sollte, und argumentierte, dass der Schutz 3-4 Monate nach der zweiten Impfung nachlassen würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Impfungen sind in den Impfstellen und bei den Allgemeinärzten erhältlich, sagte Cecília Müller am Dienstag auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die Einwohner aus fünf Arten von „wirksamen und sicheren“ Impfstoffen wählen können. Cecília Müller begrüßte die Ergebnisse der jüngsten Impfkampagnen, bei denen sich die Menschen ohne vorherige Anmeldung impfen lassen konnten, und sagte, dass etwa 300.000 Menschen ihre erste Impfung im Rahmen des Programms erhalten haben. Ziel sei es, sicherzustellen, dass jeder den Impfstoff „ohne technische oder physische Einschränkungen“ erhalten könne.

Sie sagte auch, dass die hochinfektiöse Omicron-Variante derzeit für 29 % der Neuinfektionen in Ungarn verantwortlich sei. Sie sagte, dass Omicron im Allgemeinen mildere Symptome verursache, warnte jedoch, dass dies im Falle von Einzelpersonen möglicherweise nicht zutreffe; die Schwere der Symptome hänge vom Gesundheitszustand und vom Impfstatus ab. Was die Impfung der 5- bis 11-Jährigen anbelangt, so sagte Müller, dass die ursprünglich angebotenen Termine bereits alle belegt seien, dass aber eine weitere Möglichkeit für die Impfung an Samstagen eröffnet werde. Die Zahl der Fälle mit „grippeähnlichen Symptomen“ sei gering, sagte Müller und fügte hinzu, es sei wahrscheinlich, dass es ähnlich wie im letzten Jahr keine Grippewelle geben werde. Sie wies jedoch darauf hin, dass die Zahl der Grippefälle normalerweise Ende Januar oder Anfang Februar ihren Höhepunkt erreicht.