Das Wichtigste für den nächsten Ungarn-Urlaub im Überblick

Ungarn ist eines der beliebtesten Urlaubsländer Europas, nicht nur wegen des Plattensees. Hier sind ein paar Infos, die man für den Aufenthalt brauchen kann, zum Beispiel die Kosten der gängigsten Produkte und Dienstleistungen.

Hier kann man sich also einen Überblick darüber verschaffen, wie viel Urlaubsbudget man beim Live Wetten hereinholen muss.

Generelle Kosten

Normales Tagesbudget €60 / inkl. gelegentlichem Genuss €80

Bier (groß) 2,00-2,50€

Gulasch 3,00-4,00€

Herberge/Pension 15,00-30,00€

Zugfahrten: Budapest-Eger 8,50€

Notfälle – die wichtigsten Rufnummern

107 Polizei

104 Rettungsdienst

105 Feuerwehr

112 allgemeine Notrufnummer

Gesundheit

Touristen werden von der Polizei (rendörség) mit Respekt behandelt, es sei denn, sie werden verdächtigt, Drogen zu schmuggeln oder unter Alkoholeinfluss zu fahren. Führen Sie immer eine Fotokopie Ihres Reisepasses mit sich. Apotheken sind an den grünen Kreuzschildern zu erkennen. Die Öffnungszeiten sind in der Regel montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr; Schilder im Schaufenster weisen auf Apotheken hin, die auch nachts geöffnet haben (ügyeletes gyógyszertár). Die Fremdenverkehrsbüros können Sie an örtliche medizinische Zentren oder Arztpraxen (orvosi rendelő) verweisen; diese werden wahrscheinlich in privater (magán) Praxis betrieben, so dass Sie unbedingt eine Krankenversicherung mit sich führen sollten. Für EU-Bürger gilt eine gegenseitige Regelung für die Notfallbehandlung, allerdings nur in staatlichen Krankenhäusern.

Kommunikation

Die Postämter (posta) sind in der Regel montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die wenigen öffentlichen Telefone, die es noch gibt, funktionieren mit Karten, die in Postämtern und an Kiosken erhältlich sind. Für Inlandsgespräche wählen Sie die 06, warten auf den Summton und wählen dann die Vorwahl und die Nummer. Für Auslandsgespräche wählen Sie 00, warten Sie auf den Summton und wählen Sie dann die Landesvorwahl und die Nummer. Alle Hotels und Herbergen sowie viele Cafés und Bars bieten kostenloses W-LAN an.

Geld und Banken

Die Währung ist der Forint (Ft oder HUF), den es in Scheinen zu 500Ft, 1000Ft, 2000Ft, 5000Ft, 10.000Ft und 20.000Ft und in Münzen zu 5Ft, 10Ft, 20Ft, 50Ft, 100Ft und 200Ft gibt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Reiseführers liegt der Wechselkurs in etwa so 1 EUR = 315 Ft, 1 USD = 280 Ft und 1 GBP = 400 Ft. Die Preise für Unterkünfte und Touren werden oft in Euro angegeben, aber Sie zahlen trotzdem in Forint. Die üblichen Banköffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Wechselstuben haben längere Öffnungszeiten und befinden sich im Zentrum der meisten größeren Städte. Geldautomaten sind weit verbreitet, und in den meisten Hotels, Restaurants und Geschäften können Sie mit einer Kredit-oder Debitkarte zahlen.

Öffnungszeiten und Feiertage

Die Geschäfte sind in der Regel von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen, darunter dem 1. Januar, 15. März, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 20. August, 23. Oktober, 1. November, 25. und 26. Dezember sind sie geschlossen. Einkaufszentren haben spätere Öffnungszeiten und sind im Allgemeinen jeden Tag geöffnet.