Zahnbehandlung in Ungarn – Lohnt sich die Reise?

Wenn Zahnersatz nötig ist, kann das in Deutschland richtig teuer werden. Eigenanteile im vierstelligen Bereich sind hier durchaus keine Seltenheit. Im Ausland finden sich oft günstigere Angebote. Bis zu 70 % der Kosten lassen sich so einsparen. Ungarn zählt dabei zu den beliebtesten Ländern für eine Zahnersatz-Reise. Was gibt es dabei zu beachten? Lohnt sich die Reise wirklich? Und welche Risiken gibt es?

Billiger muss nicht schlechter sein

Dass Zahnersatz in Ungarn günstiger ist, liegt nicht unbedingt an der Qualität. Lohnkosten, Sozialabgaben und Mietkosten sind hier niedriger und vor allem das macht sich bemerkbar. Bei allzu günstigen Angeboten ist aber dennoch Vorsicht geboten, denn unseriösen Behandler sparen unter Umständen auch am Material. Letztlich kann man in Ungarn, wie in allen anderen Ländern auch, sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen mit dem Zahnersatz machen. Wer sich für eine Auslandsbehandlung interessiert, sollte sich vorab also gut informieren und nach glaubwürdigen Erfahrungsberichten suchen.

Manchmal kann dabei sogar die Krankenkasse helfen. Viele Kassen schließen EU-Auslands-Verträge auch mit ungarischen Praxen und Kliniken und führen Listen von geprüften Vertragspartnern.

Auch die Sprachbarriere muss übrigens kein Hindernis sein. Viele Zahnarztpraxen in Ungarn sind auf Kunden aus Deutschland spezialisiert und bieten entsprechende Möglichkeiten. In etlichen Kliniken sind sogar deutsche Ärzte tätig. Hier fragt man am besten vorab nach.

Alle Kosten bedenken

Ein Kostenvergleich zwischen Zahnersatz in Deutschland und Ungarn kann tatsächlich eine große Ersparnis offenbaren. Allerdings sollten Interessierte genau nachrechnen und dabei alle entstehenden Kosten berücksichtigen. Eine Zahnersatzbehandlung kann aufwendig sein. Möglicherweise ist ein längerer Aufenthalt in Ungarn nötig oder man muss sogar mehrmals anreisen. Es kommen also An- und Abreisekosten, sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung hinzu. Sie können die Ersparnis für die Behandlung schnell schrumpfen lassen.

Dennoch kann sich die Zahnbehandlung in Ungarn lohnen. Wer beispielsweise ohnehin einen Ungarnurlaub plant, kann ihn gut mit der Zahnbehandlung kombinieren. Auch durch eine günstige Unterkunft lässt sich viel einsparen. Für eine effiziente Planung der Ungarn-Reise eignen sich Portale wie Bluepillow am besten, denn sie liefern einen guten Überblick über die die vorhandenen B&Bs und Gästezimmer. Zudem kann hier sehr gezielt aus weltweit über 14 Millionen Unterkünften gesucht werden. Hier finden Sie dann auch solche, die in der Nähe der Zahnarztpraxis liegen.

Komplikationen nicht ausgeschlossen

Bei allen Vorteilen kann es natürlich immer zu Komplikationen kommen und die sind unter Umständen schwieriger zu handhaben als bei einer Behandlung in Deutschland. Ein Verbraucherschutzrecht für Zahnersatz gibt es auch in Ungarn. Wer Nachbesserungen wünscht, muss dafür aber ein weiteres Mal an den Behandlungsort reisen, falls keine Kooperation mit einer Praxis in Deutschland besteht.

Noch schwieriger kann es werden, wenn es sogar um Schmerzensgeld- oder Schadenersatzforderungen geht. Solche Arzthaftungsklagen müssen in Ungarn eingereicht werden. Dort werden sie nicht immer so streng gehandhabt wie in Deutschland und selbst bei einer erfolgreichen Klage ist die Schadenssumme nicht immer einfach einzutreiben.

Dieser möglichen Schwierigkeiten sollten sich Interessierte bewusst sein. Wer die Zahnbehandlung gut plant, Anreise und Aufenthalt günstig gestalten kann und eine seriöse Praxis wählt, kann aber durchaus sehr gute Erfahrungen mit der Zahnbehandlung in Ungarn machen und dabei auch noch sparen. Eine Überlegung ist die Behandlung in Ungarn bei hohen Kosten also durchaus wert.