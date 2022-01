Ungarn: Zahl der illegalen Einreiseversuche im Januar gestiegen

Die ungarische Grenzpolizei hat seit dem 1. Januar 4.200 Migranten aufgehalten, die versucht haben, illegal in das Land einzureisen. Das sind 1.000 mehr als in den ersten beiden Wochen des vergangenen Jahres, sagte der Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die meisten von ihnen wurden von Menschenschmugglern unterstützt, aber es gab auch Fälle, in denen die Migranten in Gruppen von 40 oder 50 Personen auf eigene Faust versuchten, ins Land zu kommen, sagte György Bakondi dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender M1. „Die Versuche in den letzten zwei Wochen waren aggressiv und wurden häufiger in Gruppen durchgeführt“, sagte er. Er wies darauf hin, dass die ungarischen und serbischen Grenzschutzbeamten im vergangenen Monat im Rahmen einer Vereinbarung des Innenministeriums gemeinsame Patrouillen auf beiden Seiten der Grenze durchgeführt haben. Unter Berufung auf Daten der EU-Grenzschutzagentur Frontex sagte Bakondi, die häufigsten Routen nach Europa verliefen über Italien und Spanien und würden hauptsächlich von afrikanischen Migranten genutzt.