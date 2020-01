Migranten versuchten den Grenzzaun bei Röszke zu durchbrechen

Rund 60 Migranten versuchten am frühen Dienstag, den Grenzzaun bei Röszke an der serbisch-ungarischen Grenze zu durchbrechen. Wie die Polizei mitteilte, gab eine bewaffnete Wache im Dienst drei Warnschüsse ab, bevor die Patrouillen am Tatort eintrafen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Polizei hielt alle Fahrzeuge an den Kontrollpunkten an, als sich herausstellte, dass sich die Migranten in alle Richtungen ausgebreitet hatten, sagte der Korrespondent von M1. Die Arbeitsgruppe für Migrationsangelegenheiten hielt eine Sitzung im Beisein von Ministerpräsident Viktor Orbán ab. Der Innenminister sagte auf einer anschließenden Pressekonferenz, dass das Grenzabwehrsystem während des Vorfalls ordnungsgemäß funktioniert habe. Sándor Pintér sagte, die ungarischen Behörden hätten letzte Woche erfahren, dass Gruppen von Migranten an mehreren Stellen entlang der Grenze versuchen würden, illegal nach Ungarn einzureisen. Er fügte hinzu, dass die Polizei auf die Versuche vollständig vorbereitet gewesen sei und es ihr gelungen sei, sie zu vereiteln.

Károly Papp, der Generaldirektor des Innenministeriums für öffentliche Sicherheit sagte, dass Migrantengruppen in zwei Wellen, um 5.20 Uhr und um 5.30 Uhr, am Übergang Röszke zwei illegale Einreiseversuche unternommen hätten. Die Polizei habe vier Migranten festgenommen, sagte er und fügte hinzu, dass gegen sie ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei.

György Bakondi, der Chefberater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit sagte, dass in diesem Monat bisher 3.400 illegale Einreiseversuche unternommen worden seien.