Ungarn freut sich auf die Nations League

Ungarn wird im Jahr 2022 mit einigen sportlichen Highlights verwöhnt. Schon gleich zu Beginn des Jahres sorgt die Handball WM in Ungarn und der Slowakei für Furore. Und auch der Fußball hat 2022 ein paar echte Leckerbissen zu bieten. Für ein Ticket zur Fußball-WM in Katar hat es für die ungarische Nationalmannschaft zwar leider nicht gereicht, in der Qualifikation sind sie unter anderem an England und Polen gescheitert, dafür dürfen sich die Fans während der Nations League auf ein paar echte Fußball-Leckerbissen freuen.

Denn wie schon bei der Europameisterschaft im Sommer 2021, bekommt es Ungarn wieder mit einer echten Hammergruppe zu tun. In der Gruppe 3 der Division A geht es gegen die drei Schwergewichte England, Italien und Deutschland. Das bedeutet, dass es auch einige Wiedersehen geben wird in der Gruppe. Wir werfen einen genaueren Blick auf die drei Gruppengegner und schauen auf die Chancen der Ungarn.

Ein schnelles Wiedersehen mit England

Los geht es am 4. Juni gegen England. Mit den Three Lions bekam es die Mannschaft von Trainer Marco Rossi bereits in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar zu tun. Auch nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel konnte Ungarn im Rückspiel immerhin einen Punkt mitnehmen. Zum Auftakt empfangen sie den Vize-Europameister in Puskas-Arena in Budapest. Das Rückspiel in London wird dann bereits zehn Tage später stattfinden. England wird die Spiele in der Nations League nach der gelungenen WM-Quali sicher als hochklassige Vorbereitungsspiele für das Turnier in Katar sehen. Fest steht, dass Ungarn sicher auf eine Revanche für das Nachsehen in der WM-Quali aus ist. Eine 4:0-Pleite wollen sich Szalai, Gulasci und Co. nicht noch einmal bieten lassen.

Ein Stolperstein für den Europameister?

Im zweiten Gruppenspiel reisen die Ungarn zum Europameister nach Italien. Während die Gäste gegen die anderen beiden Gruppengegner letztes Jahr noch im Einsatz waren, liegt die letzte Begegnung mit Italien fast 15 Jahre zurück. Im August 2007 trafen die beiden Mannschaften im Rahmen eines Freundschaftsspiels aufeinander. Mit 3:1 setzen sich die Ungarn gegen den damaligen Weltmeister durch. Ein erneuter Sieg wäre eine nicht minder große Überraschung. Denn immerhin gehören die Italiener mit einer Fußball Wetten Quote von 2,87 zu den Mitfavoriten auf den Sieg in der Gruppe 3 (Stand: 13. 01. 22). Und auch im Rennen um den Titel werden der Squadra Azzurra große Chancen eingeräumt. Italien ist und bleibt eben eine Turniermannschaft. Das Rückspiel zwischen Ungarn und Italien am 26. September ist auch gleichzeitig das letzte Gruppenspiel.

Was ist gegen Deutschland drin?

Auch gegen Deutschland kommt es zu einem schnellen Wiedersehen. Schließlich war Ungarn im Rahmen der Europameisterschaft im vergangenen Sommer bereits Teil der sogenannten „Todesgruppe“ mit Deutschland, Frankreich und Portugal. Im letzten Gruppenspiel trotzten sie der DFB-Elf damals immerhin ein 2:2 ab. Adam Szalai und Andras Schäfer sorgten jeweils für die Führung, welche die deutsche Nationalmannschaft nur mit Mühe ausgleichen konnte. Fest steht, dass sich die Mannschaft von Marco Rossi auch in der Nations League nicht gegen den Weltmeister von 2014 verstecken wird. Dabei kommt es auch zum Treffen einiger Bundesligalegionäre. Mit Dominik Szoboszlai, Willi Orban, Roland Sallai, Peter Gulacsi und Adam Szalai stehen gleich fünf Spieler aus Rossis Kader in Deutschland unter Vertrag. Doch nicht nur die Bundesliga-Legionäre werden gegen die Elf von Hansi Flick hochmotiviert sein.

So stehen die Chancen für Ungarn

Wie schon bei der Europameisterschaft kann man auch bei der Nations League wieder von einer echten Todesgruppe für Ungarn sprechen. Und wieder einmal sind die Kicker vom Balaton der klare Außenseiter in der Vorrunde. Alle drei Gegner sind nicht nur haushoher Favorit auf den Gruppensieg, sondern auch im Rennen um den Gesamtsieg in der Nations League ganz vorne mit dabei. Vor allem Deutschland wird unter dem neuen Trainer Hansi Flick die vergangenen schwachen Ergebnisse in der Nations League vergessen machen wollen. Als Außenseiter hat Ungarn aber immerhin das Potenzial eines gefährlichen Stolpersteins für die großen Mannschaften. Zudem ist die Mannschaft von Marco Rosssi, wie oben bereits erwähnt, mit zahlreichen hochkarätigen Bundesliga-Legionären bestückt.

Die ungarischen Sportfans dürfen sich auf ein tolles Sportjahr freuen. Neben Handball-WM und Nations League, kommen auch Radsport-Fans auf ihre Kosten. Im Mai findet nämlich der Start des Giro d’Italia in Budapest statt. Aber auch die Nations League verspricht große Fußballnächte im Puskas-Stadion. Und wer weiß, vielleicht ist für die Mannschaft von Marco Rossi ja sogar eine echte Überraschung und der Einzug in die nächste Runde drin.