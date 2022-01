Moldawischer Menschenschmuggler in Ungarn festgenommen

Die ungarische Polizei hat am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Menschenschmuggler, einen moldawischen Staatsbürger, festgenommen, der Anfang der Woche auf der Flucht vor einer Grenzkontrolle Schüsse auf einen österreichischen Polizeibeamten abgegeben hatte, so die Polizei auf ihrer Website – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der 25-jährige Mann war einer der drei Insassen eines Autos mit ungarischer Zulassung, das in Körmend nahe der österreichischen Grenze angehalten wurde, so die Polizei in einer Erklärung. Die von den österreichischen Behörden benachrichtigte ungarische Polizei des Komitats Vas und die Terrorismusbekämpfungseinheit (TEK) leiteten am Dienstagmorgen eine Fahndung nach dem Verdächtigen in der Gegend von Szentpéterfa nahe der Grenze ein, wo sich der Mann nach seiner Flucht vor den österreichischen Grenzbeamten vermutlich versteckt hielt.

Der Moldawier wird verdächtigt, versucht zu haben, eine Gruppe illegaler Migranten nach Österreich zu schmuggeln. Österreichischen Presseberichten zufolge feuerte der Moldawier in der Nähe des Grenzübergangs Eberau Schüsse auf die österreichische Polizei ab.