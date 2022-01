Verdächtiger Menschenschmuggler flieht nach Schießerei an der österreichischen Grenze nach Ungarn

Ein mutmaßlicher Menschenschmuggler durchbrach am Montag mit seinem Lieferwagen die ungarisch-österreichische Grenze, woraufhin der Verdächtige Schüsse auf die österreichischen Grenzbeamten abgab, wie die österreichische Presse am Montag berichtete – so die Nachrichtenagentur MTI.





Bei dem Schusswechsel am Grenzübergang Szentpéterfa-Eberau wurde niemand verletzt, bestätigten die österreichischen Behörden. Die örtliche ungarische Polizei teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass die ungarische Polizei eine Fahndung nach dem Verdächtigen unter Beteiligung der Anti-Terror-Polizei eingeleitet habe. Ein Sprecher sagte, dass die Polizei am Montag einen Lieferwagen mit 14 syrischen Migranten gestoppt habe, der von einem moldawischen Schleuser gefahren wurde, aber es gebe „keine direkte Verbindung“ zwischen den beiden Fällen.