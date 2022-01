Omikron ist jetzt die vorherrschende Coronavirus-Variante in Ungarn

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist nach Angaben der Landesamtsärztin inzwischen für 87 % der Infektionen in Ungarn verantwortlich – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Diejenigen, die am meisten gefährdet sind, schwer an dem Virus zu erkranken, sind immer noch die Ungeimpften, sagte Cecília Müller in einer Videobotschaft, die am Mittwoch auf der Facebook-Seite der Regierung veröffentlicht wurde. Sie forderte alle über 12-Jährigen, die vor über vier Monaten ihre zweite Covid-Impfdosis erhalten haben, auf, sich ebenfalls eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen. Müller wies darauf hin, dass sich die Ungarn weiterhin donnerstags, freitags und samstags ohne Anmeldung impfen lassen können.