Benker Blockchain Neobank von der litauischen Zentralbank lizenziert

Eine Blockchain-Neobank, die von Benker, einem von ungarischen Experten geführten Finanzdienstleistungsunternehmen, gegründet wurde, ist von der litauischen Zentralbank lizenziert worden, so Benker gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Das Unternehmen von Benker ist die erste offiziell lizenzierte Blockchain-Neobank in Europa. Benker erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die Gründer in zwei Runden 600.000 EUR in das Stammkapital eingezahlt haben. Die Kosten von Benker belaufen sich auf mehr als 2 Milliarden Forint (5,6 Mio. EUR) und beinhalten die Entwicklung des hybriden Blockchain-Systems mit dem Namen Natrix. Benker wurde zwei Jahre zuvor von Viktor Bodnár und András Szabolcsi gegründet, die beide auf dem europäischen Finanz- und Fintech-Markt aktiv sind.