Zentralbank trennt sich von Konferenzzentrum am Balaton

Die neue Leitung der Ungarischen Nationalbank (NBH) hat beschlossen, das Bildungs- und Konferenzzentrum der Zentralbank in Balatonakarattya am Ufer des Balatons zu verkaufen, teilte die NBH am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Unterhalt der Immobilie gehöre nicht zu den Kernaufgaben der Zentralbank, so die NBH. Durch die Veräußerung der Immobilie werde die Zentralbank jährlich 2,4 Milliarden Forint einsparen und gleichzeitig 60 Stellen abbauen, fügte sie hinzu.