Deutsche Jugendaktivistin in Ungarn geehrt

Maren Schoening, Gründungsvorsitzende des Deutsch-Ungarischen Jugendwerks, ist in Anerkennung ihrer Verdienste um die Förderung der engen Beziehungen zwischen beiden Ländern mit dem ungarischen Verdienstorden, dem Ritterkreuz, ausgezeichnet worden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Auszeichnung wurde ihr am Donnerstag von Gergely Gulyás, dem Stabschef des Ministerpräsidenten, in Budapest überreicht. In seiner Ansprache sagte Gulyás, die Ungarn schätzten Ausländer, die sich aus erster Hand über ihr Land informieren wollten, sehr. Der Minister lobte den Verein als eine Einrichtung, die ein wichtiges Bedürfnis erfülle und ein echtes Symbol der Freundschaft sei.

Das Deutsch-Ungarische Jugendwerk fördert die Beziehungen zwischen Kindern, jungen Erwachsenen und jugendpolitischen Entscheidungsträgern durch die Organisation von Berufs- und Stipendienprogrammen, so das Büro des Ministerpräsidenten.