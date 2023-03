Präsidenten begehen Tag der ungarisch-polnischen Freundschaft

Präsidentin Katalin Novák und ihr polnischer Amtskollege Andrzej Duda haben am Donnerstag anlässlich des Tages der ungarisch-polnischen Freundschaft ein Telefongespräch geführt, wie das Büro des ungarischen Präsidenten mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Präsidenten betonten die Bedeutung der jahrhundertelangen Freundschaft zwischen Ungarn und Polen und verpflichteten sich, alles zu tun, um diese Beziehungen zu erhalten und weiter zu stärken. „Es ist eine Freundschaft, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat und in der die gegenseitige Solidarität immer eine wichtige Rolle gespielt hat“, sagte der Kommunikationsdirektor des Sandor Palais. Die beiden Präsidenten erklärten auch, sie seien froh, dass ihre guten persönlichen Beziehungen zur Freundschaft zwischen den beiden Nationen beitragen könnten.

Vor den Gesprächen legte Novák in Balatonboglár in der Nähe des Balatons einen Kranz an einem Gebäude nieder, in dem polnische Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs unterrichtet worden waren. An der Zeremonie nahmen auch der polnische Botschafter und eine Delegation des polnischen Parlaments teil. Der Leiter des Büros des polnischen Ministerpräsidenten, Marek Kuchcinski, würdigte den Tag der polnisch-ungarischen Freundschaft am Donnerstag in einem Twitter-Post und erklärte, dass trotz der Angriffe auf die polnisch-ungarische Freundschaft „wir immer noch durch eine Brücke verbunden sind, die auf jahrhundertelanger Unterstützung und Solidarität beruht“. Er erinnerte daran, dass der Tag der polnisch-ungarischen Freundschaft vom ehemaligen Präsidenten Lech Kaczynski ins Leben gerufen wurde.