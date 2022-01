30 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Ungarn und Kroatien

Ungarn und Kroatien haben gegenseitig von der bilateralen Zusammenarbeit profitiert. Das Handelsvolumen hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt, sagte Péter Szijjártó, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Sogar während der Coronavirus-Pandemie florierte der Handel, und das Handelsvolumen erreichte in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 einen Rekordwert von 2,6 Milliarden Euro, sagte der Minister bei einer Podiumsdiskussion anlässlich des 30-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Ungarische Unternehmen wie MOL und OTP sehen in Kroatien einen wichtigen Markt, der in der Strategie der Regierung für Auslandsinvestitionen eine wichtige Rolle spielt, sagte er.

Ungarn unterstützte Kroatien auch, als es sich um den Beitritt zur Europäischen Union bewarb, insbesondere während der letzten Etappe der Beitrittsgespräche unter der ungarischen Ratspräsidentschaft 2013, sagte er. „Kroatien ist der EU gerade noch rechtzeitig beigetreten, bevor die Stimmung gegen die Erweiterung in einigen Mitgliedsstaaten aufkam“, sagte er. „Die EU hat von der Integration Kroatiens profitiert“, sagte er. „Das ist ein ernsthaftes Argument für die Fortsetzung der [Erweiterungs-]Politik“, fügte er hinzu. Kroatien unterstützte Ungarn auch während seiner Präsidentschaft 2020 und forderte Fairness „selbst angesichts heftiger, heuchlerischer Angriffe“ gegen das Land, sagte er.