Ungarn möchte Flüssiggas aus Katar beziehen

Nach Abschluss des Baus eines Flüssigerdgas-Terminals in Kroatien im Januar 2021 kann Ungarn LNG aus Katar beziehen, sagte Péter Szijjártó, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó sagte gegenüber MTI, dass das Abkommen mit Katar die Sicherheit der mitteleuropäischen Gasversorgung radikal verändern würde. Die meisten Länder der Region beziehen derzeit Gas aus einer einzigen Quelle, sagte er und fügte hinzu, dass Katar zum weltweit größten Exporteur von LNG geworden sei, mit mehr als 100 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr. Diese soll in den nächsten Jahren auf 145 Milliarden Kubikmeter ausgebaut werden. Er sagte, Katar habe sich bereit erklärt, Gespräche über die Lieferung von LNG an Ungarn über Kroatien aufzunehmen.

Gas aus Katar könnte durchaus Teil des ungarischen Energiemixes vom Januar 2021 sein, sagte er. „Je mehr wir Gas aus verschiedenen Quellen beziehen können, desto größer ist unsere Energiesicherheit und desto billiger ist das Gas“, sagte Szijjártó.

Der LNG-Terminal in Kroatien wird über eine Jahreskapazität von 2,7 Milliarden Kubikmetern Gas verfügen, während die der Verbindungsleitung an der kroatisch-ungarischen Grenze 1,6 Milliarden Kubikmeter betragen wird, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass dies angesichts des jährlichen Verbrauchs Ungarns von 9,5 Milliarden Kubikmetern eine bedeutende Menge sei.

In Bezug auf andere Bereiche der Zusammenarbeit mit Katar erwähnte Szijjártó ungarische audiovisuelle Technologien, die in den Sportstadien von Katar eingesetzt werden, und ungarische Käseexporte in Höhe von 140-150 Tonnen pro Jahr. Weitere Möglichkeiten ergeben sich im Zusammenhang mit dem Thema Trinkwasser, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, dass die Seiten einen Konsens über den Wortlaut eines bilateralen Investitionsschutzabkommens erzielt hätten, das nach seiner Unterzeichnung in naher Zukunft die gegenseitigen Investitionen und den bilateralen Handel erleichtern werde. Er stellte fest, dass Katar über einen der größten Investmentfonds weltweit verfügt und das ungarische Investitionsumfeld „die Aufmerksamkeit Katars deutlich auf sich gezogen hat“.