Ungarn und die Slowakei bauen neue Brücke

Ungarn und die Slowakei werden bis Ende nächsten Jahres eine neue Brücke über den Fluss Ipoly fertigstellen, die Őrhalom auf ungarischer und Vrbovka (Ipolyvarbó) auf slowakischer Seite verbinden wird, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Brücke werde das Leben der Anwohner erleichtern und auch zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, zitierte das Außenministerium Péter Szijjártó. In seiner Rede anlässlich des ersten Spatenstichs für die neue Brücke, die mit einem Budget von 2,3 Milliarden Forint aus Mitteln dergebaut werden soll, sagte der Minister: „Es wird ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und der Slowakei geschrieben.“ Er sagte, „Ruhe und Frieden in Zeiten des Krieges“ seien von großer Bedeutung und die beiden Länder hätten in den letzten Jahren viel getan, um diese Zustände zu erhalten. Früher hätten „ernsthafte Schwierigkeiten die guten Beziehungen behindert, aber dann wurde beschlossen, durch Erfolgsgeschichten eine Grundlage für gegenseitiges Vertrauen zu schaffen“, sagte er und fügte hinzu, dass „die bilateralen Beziehungen jetzt ruhig und ausgeglichen sind“.

Der bilaterale Handelsumsatz stieg im vergangenen Jahr um 27 % und erreichte einen Rekordwert von 13 Milliarden Euro, so Szijjártó. Die Slowakei sei zum zweitwichtigsten Handelspartner Ungarns und zu einem wichtigen Investor geworden. 700 slowakische Unternehmen beschäftigten über 5.000 Menschen in Ungarn, sagte er. „Ungarn und Slowaken wollen so schnell wie möglich Frieden in der Region und werden alles tun, um dies zu erreichen“, sagte er. Ungarn und die Slowakei sind durch 35 Straßenkreuzungen miteinander verbunden, von denen zwölf seit 2010 errichtet wurden, sagte Szijjártó und wies darauf hin, dass sechs weitere Projekte, darunter drei Brückenbauten über den Fluss Ipoly, im Gange seien. Alle Projekte sollen bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden, fügte er hinzu. „Wir machen einen weiteren Schritt, um sicherzustellen, dass die Einwohner in ihrem täglichen Leben von guten politischen Beziehungen profitieren“, sagte Szijjártó.