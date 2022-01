Neues Logistikzentrum von Lidl in Ecser

Das neue Logistikzentrum der deutschen Supermarktkette Lidl in Ecser in der Nähe von Budapest wurde im Rahmen eines 36 Milliarden Forint (100 Mio. EUR) teuren Projekts, das mit 1,2 Milliarden Forint von der Regierung unterstützt wurde, fertiggestellt, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag und fügte hinzu, dass die Investition 413 Arbeitsplätze schafft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Während die Direktinvestitionen aufgrund der Coronavirus-Pandemie weltweit um 42 % zurückgingen, sei Ungarns Investitionsförderungssystem eine Erfolgsgeschichte, sagte Szijjártó bei der Eröffnungsveranstaltung, denn die Investitionen beliefen sich im vergangenen Jahr auf die Rekordsumme von 1.886 Milliarden Forint. Ungarn habe sich der Vollbeschäftigung angenähert, mit mehr Beschäftigten als je zuvor seit der postkommunistischen Transformation, fügte er hinzu.

Deutsche Unternehmen seien die größte Investorengemeinschaft in Ungarn, und der Handel zwischen den beiden Ländern habe 2021 ein Rekordhoch erreicht, sagte er. „Die deutsch-ungarische wirtschaftliche Zusammenarbeit ist eine Erfolgsgeschichte, und wir schreiben jetzt ein wichtiges neues Kapitel“, fügte er hinzu.

Lidl eröffnete seine erste ungarische Filiale im Jahr 2004 und verfügt derzeit über fast 200 Filialen und vier Logistikzentren im ganzen Land.