Trans-Sped schafft mit einer Investition von 8 Milliarden Forint 270 neue Arbeitsplätze

Das Logistikunternehmen Trans-Sped hat 8 Mrd. Forint (21,1 Mio. EUR) in den Bau von sechs Einrichtungen im ganzen Land investiert und damit 270 Arbeitsplätze geschaffen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Einweihung eines der Zentren in Nagytarcsa in der Nähe von Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Regierung habe die Investition mit einem Zuschuss von 2,4 Milliarden Forint unterstützt, sagte Szijjártó. Neue Einrichtungen wurden auch in Debrecen, Környe und Tata errichtet. Die Logistik habe sich als Schlüsselfaktor für den Betrieb und damit für die Souveränität erwiesen, sagte er. „Je robuster die logistischen Kapazitäten sind, desto stabiler und stärker ist das Land“.

Ungarn biete weiterhin das attraktivste Investitionsumfeld in Mitteleuropa, sagte er. Im vergangenen Jahr habe das Land in einem „dreifachen Meisterstück“ Rekordzahlen bei Investitionen, Exporten und Beschäftigung verzeichnet, fügte er hinzu. Im vergangenen Jahr seien Investitionen im Wert von mehr als 6 Milliarden Euro in das Land geflossen, und die Exporte seien um 20 % auf 142 Milliarden Euro gestiegen, sagte er.