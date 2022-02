Ungarn will Gas aus Aserbaidschan importieren

Die Regierung beabsichtigt, Erdgas aus Aserbaidschan nach Ungarn zu importieren, sagte der Außenminister bei einem Besuch in Baku – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Péter Szijjártó sagte, der Zugang zu aserbaidschanischem Gas über Südeuropa ab Ende nächsten Jahres würde die Energiesicherheit Ungarns stärken. Ungarische und aserbaidschanische Unternehmen haben Gespräche über die Gasversorgung aufgenommen, sagte er nach einer Sitzung des gemischten ungarisch-aserbaidschanischen Wirtschaftsausschusses. Szijjártó sagte, dass sein Besuch in Baku auch dazu diene, die bilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, die durch das 28%ige Wachstum des bilateralen Handelsumsatzes im vergangenen Jahr unterstützt werde.

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL und der Arzneimittelhersteller Richter haben ebenfalls stark in das Land investiert, fügte er hinzu. Die ungarische Regierung unterstützt auch die Beteiligung ungarischer Unternehmen an den Wiederaufbaubemühungen in der Region Karabach, einschließlich der Verbesserung der städtischen Infrastruktur, des Baus der Energieversorgungsinfrastruktur und der Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Aktivitäten, sagte er. Die ungarische Eximbank unterstütze den Wiederaufbau mit einer Kreditlinie von 120 Millionen US-Dollar, fügte er hinzu. Die beiden Vorsitzenden des Ausschusses unterzeichneten außerdem eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wasserwirtschaft und Ernährungssicherheit sowie über den Unterricht der ungarischen Sprache und Kultur in Aserbaidschan.