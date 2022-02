Ungarn: Regierung verlängert Gültigkeit der Immunitätsbescheinigungen

Die ungarische Regierung wird die Gültigkeit der Coronavirus-Immunitätsbescheinigungen für Personen, die zwei Impfdosen erhalten haben, bis zum 1. Mai verlängern, wie es in den Ländern der Europäischen Union üblich ist, so der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Weder Brüssel noch ein anderer EU-Mitgliedsstaat haben die Regeln für Immunitätsbescheinigungen aufgrund des Auftretens der Omicron-Variante verschärft, und die Regierung möchte die ungarischen Bürger im Vergleich zu anderen EU-Bürgern nicht benachteiligen, sagte Gergely Gulyás bei einer regelmäßigen Pressekonferenz. Zuvor hatte die Regierung geplant, die Gültigkeit von Immunitätsbescheinigungen in Ungarn ab dem 15. Februar auf Personen zu beschränken, die ihre zweite Covid-Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegen haben oder eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Unterdessen erklärte Gulyás unter Berufung auf Virologen, dass die fünfte Welle der Pandemie in Ungarn ihren Höhepunkt erreicht habe und die Zahl der Fälle voraussichtlich in demselben Maße zurückgehen werde, in dem sie ihren Höhepunkt erreicht habe. Obwohl sich das Virus in der fünften Welle deutlich schneller ausgebreitet habe, sei weder die Zahl der Krankenhausaufenthalte noch die Zahl der Todesfälle auch nur annähernd so hoch wie in den vorangegangenen Wellen gewesen, sagte er. Regierungssprecherin Alexandra Szentkirályi sagte, Ungarn werde sich an der gemeinsamen EU-Beschaffung des antiviralen Medikaments Paxlovid von Pfizer zur Behandlung von Covid-19 beteiligen.

Auf die Frage nach Impfstoffen gegen das Coronavirus bezeichnete Gulyás es als „schädlich“, dass die EU-Behörden, einschließlich der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), weder den russischen Impfstoff Sputnik V, der seiner Meinung nach „den bestmöglichen Schutz“ bietet, noch den chinesischen Impfstoff Sinopharm, der von der WHO zugelassen wurde, zugelassen haben. „Solange dies nicht der Fall ist, können wir nicht von voller Gleichberechtigung sprechen“, sagte er.