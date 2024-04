Erdgaslieferungen aus Aserbaidschan nach Ungarn beginnen

Zum ersten Mal in der Geschichte sind Erdgaslieferungen aus Aserbaidschan nach Ungarn angelaufen, was einen wichtigen Beitrag zu Ungarns Bemühungen um eine Diversifizierung der Energieversorgung darstellt, erklärte der Außen- und Handelsminister in Baku – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einer Sitzung des gemischten ungarisch-aserbaidschanischen Wirtschaftsausschusses sagte Péter Szijjártó, beide Länder seien von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine stark betroffen, aber Länder, die eine gute Zusammenarbeit mit der Kaukasusregion aufrechterhalten können, können sich erfolgreicher an die neuen Bedingungen der Energieversorgung anpassen, so das Ministerium in einer Erklärung. Mit Diversifizierung meint Ungarn die Sicherung neuer Ressourcen für die Energieversorgung, und dies ist vor allem im Südosten möglich, ohne gut funktionierende Abkommen auszuschließen. Aus diesem Grund wurde die Europäische Union gebeten, sich an der notwendigen Entwicklung der Infrastruktur zu beteiligen, aber sie lehnte es ab, Unterstützung zu leisten, fügte er hinzu. „Daher hat Brüssel von nun an kein Mitspracherecht mehr, woher wir unseren Energiebedarf decken; wir werden in dieser Angelegenheit keine Vorgaben oder Anweisungen akzeptieren“, sagte Szijjártó.

Nach seinen Gesprächen mit dem aserbaidschanischen Arbeitsminister Sahil Babayev sagte er, dass das Problem der Diversifizierung dennoch gelöst worden sei, auch dank Aserbaidschan, da die Erdgaslieferungen aus diesem Land in der ersten Phase 55 Millionen Kubikmeter betragen hätten. „Und wir werden diese Zusammenarbeit fortsetzen, … wir werden eine größere Menge aus Aserbaidschan beziehen, um die Sicherheit unserer Erdgasversorgung zu gewährleisten“, sagte Szijjártó. Er wies darauf hin, dass das ungarische Erdöl- und Erdgasunternehmen MOL bereits in Aserbaidschan tätig ist, seine Rolle bei der Modernisierung der Fördertechnologien und in der chemischen Industrie jedoch noch weiter ausgebaut werden soll. In einigen Jahren könnten auch erneuerbare Energien aus Aserbaidschan Teil des ungarischen Energiemixes werden, sagte Szijjártó, und zwar mit dem Bau des längsten Unterseekabels der Welt, für das sich Ungarn, Rumänien, Georgien und Aserbaidschan bereits gemeinsam verpflichtet haben.