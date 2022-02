Enge Beziehungen zu Brasilien „im Interesse Ungarns“

Ungarn hat ein großes Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit Brasilien, erklärte Viktor Orbán nach Gesprächen mit dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Ministerpräsident sagte, die beiden Länder verfolgten dieselbe Herangehensweise an globale Herausforderungen, was eine stabile Grundlage für ihre Partnerschaft darstelle. Ungarn und Brasilien hätten ähnliche Positionen in den Bereichen Migration, Hilfe für verfolgte Christen, Schutz vor Angriffen auf Familien, Engagement für den Freihandel und militärische Entwicklung, sagte Orbán bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bolsonaro.

Orbán sagte, dass große internationale Organisationen danach strebten, Dokumente zu verabschieden, die die Migration als positives Phänomen darstellten. „Es gibt Länder – wir nennen sie die Koalition der Nüchternen – die nicht wollen, dass sich die Welt durch die Migration verändert“, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass Ungarn und Brasilien die beiden Länder seien, die die Verabschiedung des Globalen Migrationspakts der Vereinten Nationen verhindert hätten, und fügte hinzu, dass die Europäische Union derzeit über einen ähnlichen Pakt berate. „Wir werden die Umsetzung jeglicher empfohlener oder verbindlicher Regelungen zur Migration in der gleichen Weise auf europäischer Ebene vereiteln“, sagte er.