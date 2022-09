Ungarn und Polen sind starke militärische Verbündete und werden dies auch bleiben, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky nach Gesprächen mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Błaszczak in Kielce – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Grundlage des historischen Bündnisses der beiden Länder und ihrer gemeinsamen Interessen und Werte bleiben die Beziehungen zwischen Ungarn und Polen eng, stark und effektiv, zitierte das Ministerium Szalay-Bobrovniczky. Die militärische Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Polen sei im Rahmen der Vereinbarungen der Europäischen Union, der NATO und der Visegrad-Gruppe ausgezeichnet, so der Minister. Die in beiden Ländern laufenden großen Programme zur Entwicklung der Streitkräfte werden weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bieten, fügte er hinzu. Die NATO-Mitglieder hätten auf ihrem Gipfel in Madrid beschlossen, die Ostflanke des Bündnisses zu stärken, und Ungarn habe in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle übernommen, sagte er. Der Minister warnte davor, die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die illegale Migration zu ignorieren und fügte hinzu, dass dieses Thema auf der Agenda der EU und der NATO bleiben müsse, um die regionale und globale Sicherheit zu erhalten.

Der Minister verlieh dem polnischen Generalstabschef Rajmund Andrejczak einen Allianzpreis in Anerkennung seiner Bemühungen um die Stärkung der bilateralen Beziehungen. Außerdem nahm er an der Eröffnung der Internationalen Ausstellung der Verteidigungsindustrie in Kielce teil.