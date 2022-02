Ungarn und Slowenien „gestärkt aus der Krise“

Ungarn und Slowenien gehören zu den wenigen Volkswirtschaften, die von der Pandemie „heimgesucht“ wurden, aber gestärkt aus der Krise hervorgegangen sind, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach Gesprächen mit seinem slowenischen Amtskollegen Janez Janša – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Janša und Orbán unterzeichneten in Lendava (Lendva) im Nordosten Sloweniens ein Abkommen über regionale grenzüberschreitende Entwicklungen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen sagte Orbán, das Abkommen werde das Leben aller Bürger Ungarns und Sloweniens verbessern, indem es die „Freundschaft und das Bündnis“ zwischen den beiden Ländern stärke. Die Welt stehe derzeit vor Herausforderungen wie dem russisch-ukrainischen Konflikt und „den Veränderungen in der Weltwirtschaft zugunsten des Ostens gegenüber dem Westen“, sagte Orbán.

Er verwies auf Veränderungen in der europäischen Wirtschaft. „Vor ein paar Jahren dachten wir, dass die mitteleuropäischen Volkswirtschaften ohne Westeuropa nicht lebensfähig sind. Das mag auch heute noch so sein, aber jetzt können die westeuropäischen Volkswirtschaften auch nicht mehr ohne Mitteleuropa funktionieren“, sagte er. Die wirtschaftliche Macht ist jetzt gleichmäßiger verteilt, und die gegenseitige Abhängigkeit ist in der Europäischen Union stärker. „Wir sind keine Störenfriede, wir sind nur stärker als früher und sind uns unseres Rechts bewusst, dass unsere Stimme genauso gehört wird wie die der westeuropäischen Länder“, sagte er. Je stärker die Zusammenarbeit zwischen den mitteleuropäischen Ländern ist, desto stärker ist auch ihre Stimme, sagte er.