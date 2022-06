Szijjártó besucht Logistikzentrum vom Roten Kreuz in Debrecen

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó besuchte am Mittwoch das Logistikzentrum des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Debrecen in Ostungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte, Ungarns Entscheidung, keine tödlichen Hilfslieferungen in die Ukraine zuzulassen, habe die sichere Arbeit der Organisation in dem vom Krieg gezeichneten Land gewährleistet. Das Logistikzentrum wurde in Debrecen eingerichtet, weil der Grenzübergang zwischen den beiden Ländern sicher ist, sagte er. „Wir stellen alles bereit, was nötig ist, um die Hilfe für die Menschen in der Ukraine und die Kriegsflüchtlinge zu erleichtern“, sagte er. „Wir führen die größte humanitäre Aktion in der Geschichte Ungarns durch, mit Zehntausenden von Menschen, die in Ungarn arbeiten, um den Flüchtlingen zu helfen und Hilfe nach Transkarpatien und in die gesamte Ukraine zu schicken“, sagte er. Gleichzeitig sei es die Priorität der Regierung, die Ungarn vor dem Krieg zu schützen, sagte er.