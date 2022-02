Orbán: „Strategische Gelassenheit“ in Kriegszeiten notwendig

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in einem Interview am Sonntagabend, dass „strategische Gelassenheit in Kriegszeiten“ notwendig sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 bekräftigte Orbán seine Position, dass„seine Anstrengungen darauf konzentrieren muss, sich aus diesem bewaffneten Konflikt herauszuhalten“. Er wies darauf hin, dass das Land während des Kosovo-Kriegs 1999 und des Krim-Konflikts 2015 dieselbe Haltung eingenommen habe. Er sagte, Ungarn als Nachbar der Ukraine müsse die in Kriegszeiten übliche Situation von „Verwirrung, Angst und übereilten und unüberlegten Entscheidungen“ vermeiden. „Strategische Gelassenheit. Das ist es, was wir jetzt brauchen“, fügte er hinzu.

Er mahnte zur Vorsicht vor allen „überstürzten, spontanen“ Entscheidungen, die „zwar populär klingen, aber unvorhergesehene Folgen haben“ und verwies auf den Vorschlag der ungarischen Linken, Truppen in das Kriegsgebiet zu entsenden, als Beispiel für einen „Mangel an strategischer Geduld“. „Dafür gibt es keinen Grund, genauso wenig wie für die Aufforderung an Ungarn, Waffen in die Region zu schicken“, sagte er. „Wir sind ein Nachbarland, und diese Waffen könnten dazu benutzt werden, auf Ungarn zu schießen, denn auch in den Unterkarpaten leben Ungarn“, fügte Orbán hinzu.