Ungarn beschleunigt die Modernisierung des Militärs

Im Rahmen der Modernisierung der ungarischen Streitkräfte wird das Land 44 neue Leopard 2A7-Panzer erhalten, von denen die ersten im Juni nächsten Jahres eintreffen werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die erste Charge von 24 „lang erwarteten“ Panzerhaubitzen 2000 wird noch in diesem Jahr eintreffen, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky am Montag bei einer militärischen Zeremonie in Tata, im Westen Ungarns. Ungarn beschleunigt die Erneuerung seines Militärs „angesichts der aktuellen Situation“, so der Minister. Er wies darauf hin, dass die Regierung vor kurzem einen Verteidigungsfonds eingerichtet hat, um sicherzustellen, dass die Entwicklungen „trotz der Inflation in Kriegszeiten und der weltweiten wirtschaftlichen Schwierigkeiten“ zügig weitergehen.

Szalay-Bobrovniczky wies auch darauf hin, dass das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen habe, den Angehörigen der Streitkräfte „eine herausragende Gehaltserhöhung zu gewähren, die im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten ein beispielloses Ausmaß hat“. In Bezug auf die jüngste Entscheidung, das Militär in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen, sagte der Minister, dass die Soldaten „dort sein sollten, wo der Druck am größten ist“, nämlich an der Frontlinie der Landesverteidigung. „Unsere Soldaten werden jetzt aus ihren Kasernen kommen, um sich vorzubereiten und den größten Teil ihrer Zeit und Energie für militärische Übungen aufwenden“, sagte er und fügte hinzu: „Krieg kann niemals ein Ziel sein; wir müssen uns darauf konzentrieren, ihn zu verhindern.“ Szalay-Bobrovniczky warnte, dass „das Ende des russisch-ukrainischen Krieges noch nicht in Sicht ist“. „Wir müssen die Sicherheit des Landes verstärken, denn Frieden erfordert Stärke“, sagte er.