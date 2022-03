Szijjártó fordert ein schnellstmögliches Ende des Krieges

Der ungarische Außenminister hat ein möglichst schnelles Ende des Krieges in der Ukraine gefordert: „Wir wollen Frieden in unserer Region und ein Ende des Leidens der Menschen in der Ukraine.“ Ungarn werde alles in seiner Macht Stehende tun, um den Frieden in der Ukraine und in Mittel- und Osteuropa wiederherzustellen, sagte Péter Szijjártó bei einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister sagte, er spreche als Vertreter eines Landes, „das mit massiven Sicherheitsrisiken konfrontiert ist“. Die Ungarn, fügte er hinzu, „wollen diesen Krieg nicht“. „Wir Ungarn wollen Frieden, und zwar so schnell wie möglich“, sagte er. „Wir stehen an der Seite unserer ukrainischen Freunde“ und unterstützen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine, fügte Szijjártó hinzu. „Wir bringen unsere vollemit unserem Nachbarn zum Ausdruck“, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarn auf einen erfolgreichen Ausgang der Friedensgespräche vertraue. Er wies darauf hin, dass Ungarn einen Ort für die Gespräche angeboten habe. „Natürlich kommt es nicht auf den Ort an, sondern darauf, dass die Gespräche fortgesetzt werden“, sagte er.

Die Regierung habe alles getan, um das Land und seine Bevölkerung zu schützen und zu verhindern, dass Ungarn in den Krieg hineingezogen werde. Szijjártó wies darauf hin, dass die Regierung beschlossen habe, keine Soldaten und Waffen in die Ukraine zu schicken. Sie erlaube auch keine Waffentransporte durch das Land, da das Leben von Ungarn in Gefahr sein könnte, wenn solche Transporte Ziel militärischer Angriffe würden.

Der Minister sagte, das wichtigste Menschenrecht sei das Recht auf sichere und friedliche Lebensbedingungen. Szijjártó wies darauf hin, dass in weniger als einer Woche mehr als 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Ungarn geflohen seien. Er wies auch darauf hin, dass alle Grenzübergänge geöffnet sind und alle ukrainischen Staatsbürger und legal in der Ukraine lebenden Personen in das Land einreisen durften. Das Leben der Flüchtlinge sei in Gefahr, und Ungarn sei einer der ersten sicheren Häfen, weshalb es die Pflicht habe, ihnen zu helfen. Er betonte, dass keine Parallelen zwischen Flüchtlingen aus der Ukraine und illegalen Einwanderern gezogen werden sollten.