Szijjártó: Der Krieg in der Ukraine hat nur Verlierer

Im Krieg in der Ukraine gibt es nur Verlierer, denn in diesem Krieg sterben Menschen, „so dass es keinen Sinn macht, in diesem Zusammenhang von einem Gewinner zu sprechen“, sagte Außenminister Péter Szijjártó der BBC – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird, denn er findet in unserer Nachbarschaft statt“, und die Auswirkungen des Krieges seien „unmittelbar und schwerwiegend“, sagte Szijjártó in einer Folge des BBC-Senders HardTalk. Im westlichen Teil der Ukraine lebt eine bedeutende ungarische Gemeinschaft, deren Mitglieder in diesem Krieg sterben, sagte er. „Sie werden für die ukrainische Armee mobilisiert und viele von ihnen werden an der Front eingesetzt und viele von ihnen sterben“, fügte er hinzu. „Was wir wollen, ist ein sofortiger Waffenstillstand, wir wollen, dass endlich ein Friedensabkommen erreicht wird, das das Töten unschuldiger Menschen beendet“, sagte er. „Unsere Position ist seit Beginn des Krieges absolut klar. Wir verurteilen den Krieg auf das Schärfste. Wir treten ohne jeden Zweifel für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine ein“, fügte er hinzu. Wenn der Krieg eskaliert, wird es noch mehr Tote geben, sagte er. „Es wäre sehr schlimm, wenn sich die NATO an diesem Konflikt beteiligen würde“, sagte Szijjártó und meinte, dass dies einen „dritten Weltkrieg am nächsten Tag“ bedeuten würde.