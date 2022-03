Budapest hilft Flüchtlingen mit kostenlosen Fahrkarten und Informationszentrum

Flüchtlinge aus der Ukraine werden ab Freitag die Möglichkeit haben, kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Budapest zu fahren, kündigte der Bürgermeister der Stadt an. Außerdem werde ab Montag ein 24-Stunden-Informationszentrum in der Unterführung am Nyugati-Platz zur Verfügung stehen, sagte Gergely Karácsony – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ukrainische Staatsbürger, die Flüchtlinge sind, können bis zum 15. April kostenlos reisen. Menschen mit ungarischer Staatsbürgerschaft, die aus der Ukraine geflohen sind, weil sie keinen Flüchtlingsstatus haben, werden jedoch nicht die gleiche Möglichkeit erhalten, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung dieses Problem hoffentlich bald lösen werde. Der Bürgermeister erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass alle Kinder unter 14 Jahren aus der Ukraine das Recht auf freie Fahrt hätten.

Der Stadtrat kümmere sich derzeit mit seinem eigenen Budget um mehr als 200 Flüchtlinge und berate sich mit den Bezirksräten, um die Zahl der zu betreuenden Flüchtlinge zu erhöhen, sagte er. Die Sorge gelte vor allem den Ungarn in den Unterkarpaten, sagte er. Auf Ersuchen der Stadt Berehove (Beregszász) stellt die Budapester Stadtverwaltung eine Soforthilfe in Höhe von 20 Millionen Forint (52.620 EUR) sowie Ausrüstung und Lebensmittel zur Verfügung.

Zur Ankündigung der Regierung, dass das Tragen von Masken in Innenräumen ab Montag nicht mehr obligatorisch sei, sagte er, dass das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln in Budapest nicht vorgeschrieben sei, obwohl er den Menschen riet, weiterhin eine Maske zu tragen, wenn sie es könnten.