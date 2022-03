Ungarn verlegt Botschaft vorübergehend nach Lviv

Ungarn verlegt seine Botschaft wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage in der ukrainischen Hauptstadt vorübergehend von Kiew nach Lemberg in der Westukraine, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Szijjártó teilte bei einem Treffen ungarischer Botschafter mit, dassvor kurzem die Mitarbeiter der Botschaft, ihre Familien sowie drei Österreicher und einen Franzosen aus Kiew evakuiert habe. Das Botschaftspersonal werde nach Kiew zurückkehren, sobald es sicher sei, sagte er.