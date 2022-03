Orbán: Frieden und Sicherheit der Ungarn haben oberste Priorität

Ungarn muss den Krieg in der Ukraine im Lichte seiner eigenen Interessen betrachten, denn seine oberste Priorität ist der Frieden und die Sicherheit seiner eigenen Bürger, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Versorgung der, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, sei Ungarns Aufgabe, „wir brauchen auf niemanden zu warten… auf Brüssel zu warten, würde zu ernsthaften Problemen an der Grenze führen“, sagte er. „In Brüssel wird nur geredet, in den Nationalstaaten wird gehandelt“, fügte er hinzu. Orbán betonte, dass es ungewiss sei, wann die Finanzierung durch die EU anstehe, und sagte: „Dies ist unsere Angelegenheit, unser Problem… und Ungarn wird es lösen.“ Ungarn werde die Unterstützung der EU begrüßen, „wann immer Brüssel aufwachen wird“. Gleichzeitig habe Ungarn „die Südgrenze seit Jahren verteidigt und Brüssel hat keinen Cent für den [Grenz-]Zaun bezahlt“, sagte er.

Etwa 70-80 % der Ankommenden beabsichtigen, Ungarn wieder zu verlassen, sagte Orbán. Diejenigen, die bleiben, brauchen eine Unterkunft, Lebensmittel, medizinische Versorgung, Arbeit und „Bildung für die Kinder“, sagte er. Flüchtlinge, die in Ungarn aufgenommen werden, müssen sich an die für ungarische Staatsbürger geltenden Regeln halten, sagte Orbán. Sie werden drei Monate lang Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und müssen danach eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt finden oder am staatlichen Programm für geförderte Arbeit teilnehmen, sagte er.