Orbán: Zahl der Flüchtlinge könnte sich vervielfachen

Ministerpräsident Viktor Orbán kommentierte die Tatsache, dass 140.000 Menschen aus der Ukraine über die dortigen Grenzübergänge nach Ungarn eingereist sind, mit den Worten: „Das war der Anfang dieser Krise“. Sollte Transkarpatien zu einer militarisierten Zone werden, werde sich die Zahl der Flüchtlinge vervielfachen, sagte Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio. Drittstaatsangehörige – wie indische, chinesische und nigerianische Studenten, die in den letzten Tagen angekommen sind – werden nach Budapest gebracht und in ihre Heimatländer geflogen, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Bezug auf Ungarns Haltung zu Verteidigung und militärischen Maßnahmen sagte Orbán, diewerde Ungarn schützen, „wenn wir bereit sind, uns selbst zu schützen“. „Wenn ein Land Frieden will, muss es eine gewisse Macht haben, die aus zwei Quellen kommen kann: aus der eigenen Stärke und der seiner Verbündeten“, sagte er gegenüber Kossuth Radio. Ohne eigene Stärke würden die Verbündeten zögern, Anstrengungen und Geld für die Verteidigung eines Staates zu opfern, sagte er. Die Sicherheit Ungarns sei „solide wie Beton“ und das Land sei stark genug, um seine Sicherheit auch ohne Verbündete zu gewährleisten. „Eine Katastrophe könnte nur eintreten, wenn wir den Verstand verlieren und in den Krieg verwickelt werden“, sagte er. „Keine NATO könnte uns vor unserer eigenen Dummheit schützen.“