Szijjártó: V4-Länder wollen Frieden

Die Visegrad-Gruppe setzt sich für den Frieden und die schnellstmögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine ein, um die Sicherheit in Mitteleuropa zu gewährleisten, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Dienstag in London – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sprach im Vorfeld eines Gipfeltreffens zwischen der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und dem Vereinigten Königreich. Die Region trage dieder humanitären Folgen des Krieges, sagte er. Polen, die Slowakei und Ungarn haben bereits „sehr viele“aufgenommen, von denen einige unter anderem in die Tschechische Republik weitergereist sind, sagte er.

In der Zwischenzeit ist die Coronavirus-Pandemie noch nicht ausgestanden, da „viele Länder noch immer mit dieser Herausforderung kämpfen und nicht über die erforderlichen Impfstoffe verfügen“, sagte Szijjártó. Ungarn spendet weitere 100.000 Dosen des Moderna-Impfstoffs an Thailand, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Mit dieser Lieferung wird die Zahl der ungarischen Impfstoffspenden für Thailand auf 500.000 erhöht, sagte er. Insgesamt hat Ungarn bisher 4,2 Millionen Dosen an 17 Länder gespendet, sagte er. „Die Erhöhung der weltweiten Impfrate wird das Risiko neuer Varianten eindämmen, so dass wir zumindest diese Herausforderung hinter uns lassen können. Sicherheitsprobleme gibt es genug, wenn wir nicht auch noch eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise vor uns haben“, sagte er.