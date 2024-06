Szijjártó: TDK investiert 26 Milliarden Forint in Szombathely

TDK könnte mit einer Investition in Höhe von 26 Mrd. Forint (67 Mio. EUR) in Szombathely (Westungarn) 250 Arbeitsplätze schaffen, sagte Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, am Freitag bei der Einweihung eines Gebäudes am Standort des japanischen Unternehmens in dieser Stadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Durch das Investitionsprogramm wird die Produktionsfläche des Standorts um 12.000 m² erweitert, sagte er. Der Minister fügte hinzu, dass TDK die Produktion von Elektronik für die Automobilindustrie, die nirgendwo sonst in Europa hergestellt wird, nach Szombathely bringt. Er sagte, Ungarn habe sich bei der Anwerbung der Investition einem „harten Wettbewerb“ gestellt und fügte hinzu, dass die Investition mit 6,7 Milliarden Forint vom Staat unterstützt wurde. In einer Pressemitteilung teilte TDK mit, dass es die Produktion von Sensoren, die nirgendwo sonst in der Europäischen Union hergestellt werden, in den Standort verlegt, da die Produktionsbasis für diese Produkte in einem TDK-Werk in Indonesien ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat.