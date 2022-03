Gulyás: Regierung will Obergrenze für Kraftstoffe beibehalten

Die Regierung hat beschlossen, die Obergrenze für den Benzinpreis beizubehalten, so der Stabschef des Ministerpräsidenten, um die Inflation einzudämmen und die Familien vor den Auswirkungen der steigenden Energiepreise zu schützen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás wies am späten Donnerstag Behauptungen zurück, dass die Regierung nicht in der Lage sei, die Obergrenze für Kraftstoffe aufrechtzuerhalten oder dass die Kraftstoffversorgung gefährdet sei. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen mit ausländischen Nummernschildern werden an den Hochdruckpumpen marktübliche Preise zahlen, sagte er. Einevon 480 Forint (1,26 EUR) pro Liter wird weiterhin für Autofahrer gelten, dieund Fahrzeuge unter 7,5 Tonnen tanken, sowie für die Betreiber von Landmaschinen, fügte er hinzu. Gulyás wies darauf hin, dass der Verbrauch in den letzten Tagen aufgrund von „„, vermehrtem Transitverkehr und Panikkäufen gestiegen sei.

Unterdessen forderte Gulyás die Lehrer auf, von den kürzlich angekündigten Streiks Abstand zu nehmen oder sie zu verschieben. Die Regierung ist mit den Forderungen der Lehrer einverstanden und verhandelt mit der Europäischen Kommission über Gehaltserhöhungen von „mindestens dreimal 10 %“, sagte er. Gleichzeitig müsse die Regierung „auch die Interessen der Schüler und ihrer Eltern berücksichtigen“, sagte er.