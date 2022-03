Gulyás: Ungarn muss den Frieden suchen

„Wenn wir von Kriegslärm umgeben sind, müssen wir der Sache des Friedens dienen“, sagte der Stabschef des Ministerpräsidenten bei einer Preisverleihung anlässlich des ungarischen nationalen Feiertags am 15. März am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In seiner Rede wies Gergely Gulyás darauf hin, wie wichtig es ist, in Frieden zu leben, „wenn in einem Nachbarland der Frieden über Nacht zerstört wurde“. Ähnlich wie 1848/49 sei „die Freiheit erneut gefährdet“, sagte er und fügte hinzu, dass „es in Ungarn noch immer Frieden gibt und wir diesen schützen und Krieg vermeiden müssen“. Angesichts eines Krieges in der Nachbarschaft, wie ihnseit 25 Jahren nicht mehr erlebt hat, müssten alle staatlichen Stellen jetzt entscheidende Aufgaben erfüllen, sagte Gulyás und fügte hinzu: „Es muss klar sein, dass Ungarn den Frieden hier und in der Nachbarschaft auch schützen kann, wenn es nötig ist.“ Ungarn müsseObdach gewähren und „vermitteln, wo immer und in welchem Rahmen wir können“, sagte er und fügte hinzu, er hoffe, dass der Frieden bald wiederhergestellt werden könne.

In Bezug auf den ungarischen Freiheitskampf, der am 15. März 1848 ausbrach, bezeichnete Gulyás diese Entwicklungen als einen Wendepunkt in der Geschichte und sagte, dass die Ziele der im April jenes Jahres verabschiedeten Gesetze immer noch gültig seien. „Es ist unsere Aufgabe, diese Ziele zu erreichen und zu bewahren … durch die wir seit dreißig Jahren in Frieden, Freiheit und Demokratie leben“, sagte er.