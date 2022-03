Ungarn schickt Bluttransfusionsbeutel in die Ukraine

Ungarn schickt 10.000 Bluttransfusionsbeutel in die Ukraine, teilte der Außenminister am Freitag auf Facebook mit. „Nichts kann wichtiger sein als der Schutz von Leben“, sagte Péter Szijjártó und fügte hinzu, dass die Regierung in Zusammenarbeit mit den nationalen hämatologischen Diensten auf eine dringende Anfrage der Ukraine reagiere – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte auch, dass dasin wenigen Stunden an der ungarisch-ukrainischen Grenze eintreffen würde und dass die 10.000 Beutel bis zu 30.000 Verletzte versorgen könnten. Der Krieg habe die Bereitschaft der ukrainischen Bevölkerung, Blut zu spenden, stark erhöht, aber das Land habe einen ernsten Mangel an den speziellen Beuteln, in denen das Blut gelagert und transportiert wird. Ungarn „hilft, wo immer es kann“ mit der „größten humanitären Hilfskampagne seiner Geschichte“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass „das, was die Menschen in der Ukraine durchmachen, schrecklich und herzzerreißend ist“. Die Beutel wurden von der ukrainischen Botschafterin Liubov Nepop und dem Staatssekretär Tamás Vargha von Budapest aus verschickt.