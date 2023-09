Präsidentin Novák: Keine Alternative zum Frieden

Es gibt keine Alternative zum Frieden, sagte Präsidentin Katalin Novák in ihrer Rede vor der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Dieser Krieg betrifft auch uns Ungarn direkt. Er findet nicht nur in unserer Nachbarschaft statt. Auch ungarische Väter und Söhne, die in der Ukraine leben, geben ihr Leben in den Schützengräben“, sagte sie und fügte hinzu: „Deshalb wollen wir Frieden. In unserem Land, in der Ukraine, in Europa, in der Welt. Frieden und die damit einhergehende Sicherheit“. Novák sagte in der Generaldebatte, dass „wir wissen, dass Frieden nur dann realistisch erreichbar ist, wenn zumindest eine Seite die Zeit für Verhandlungen als gekommen ansieht“. „Wir können nicht für die Ukrainer entscheiden, wie viel sie zu opfern bereit sind, aber wir haben die Pflicht, den Wunsch unserer eigenen Nation nach Frieden zu vertreten“, sagte die ungarische Präsidentin etwa 15 Minuten nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij vor der Generalversammlung. Novák betonte, Ungarn verurteile „klar und deutlich die Verletzung des Völkerrechts, den Angriff auf einen anderen Staat, die russische Aggression gegen die Ukraine, die unermessliches Leid und Zerstörung verursacht und das friedliche Leben in Europa zerstört hat“.