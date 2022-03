Ferencváros Budapest – Nun häufiger in der Königsklasse?

Es zählt zu den größten Erfolgen in der Geschichte von Ferencváros Budapest – die Teilnahme in der Uefa Champions League. Drei Mal ist es dem Klub bisher gelungen, dort einzuziehen. Die Teilnahme in der vergangenen Saison wirft die Frage auf: kann es in naher Zukunft erneut gelingen, dieses kleine Wunder zu schaffen? Darauf wollen wir in diesem Artikel einen Blick werfen.

Playoffs als Herausforderung

In einigen Ländern ist es für den Meister kein großes Problem, sich für die Teilnahme an der Champions League zu qualifizieren. Dies zeigt zum Beispiel der Blick in die Ukraine. Klubs wie Schachtar Donezk oder Dynamo Kiew blicken auf mehr als 15 Teilnahmen. Dies hat damit zu tun, dass sie sich in ihrer Klasse als Meister nicht noch in die Playoffs begeben müssen.

Die Vereine in Ungarn sehen sich genau dieser Herausforderung ausgesetzt. Ferencváros Budapest musste selbst nach dem Gewinn des nationalen Titels noch einige Spiele auf dem internationalen Parkett für sich entscheiden, um den Sprung bis in die CL zu schaffen. Dies macht es für die Meister der kleinen Länder sehr viel unwahrscheinlicher, den eigenen Hut in den Ring werfen zu können und sich am Turnier zu beteiligen.

Begeisterung bei den Fans

Doch was sind die positiven Auswirkungen, welche die Teilnahme von Ferencváros Budapest in der letzten Saison mit sich brachte? Zum einen wuchs das internationale Interesse am Klub deutlich. Dies sorgte auf verschiedenen Ebenen für klar steigende Umsätze.

Auch die Fans begeistern sich in hohem Maße für die Teilnahme am Turnier. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, etwas Geld mit einem Tipp auf ihren Klub zu verdienen. Dafür sorgen entsprechende Wettanbieter, welche die CL in ihrem Angebot führen. Worauf genau zu achten ist, damit die Chancen auf einen Gewinn erhöht werden können, zeigen diese Champions League Wetten Tipps. In der aktuellen Saison hat es Budapest leider nicht geschafft, bis in diesen erlauchten Kreis zu kommen.

Die Situation bei Ferencváros Budapest

Doch wie kann es sportlich bei Ferencváros Budapest weitergehen? Ganz wichtig erscheinen in diesem Kontext die Einnahmen, die aus der Teilnahme an der Gruppenphase der CL generiert werden konnten. Sie belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Dieser kann dazu beitragen, den Kader noch stärker zu gestalten und damit weitere Ziele ins Auge zu fassen.

Doch nicht nur das Geld selbst hilft direkt bei der Verbesserung des Kaders. Auf der anderen Seite ist die mögliche erneute Teilnahme an der CL für viele umworbene Spieler ein gutes Argument, sich für einen Klub wie Ferencváros Budapest zu entscheiden. Besonders junge Talente sehen es als Sprungbrett an, sich dort auf der internationalen Bühne präsentieren zu können, um so zum Beispiel interessanter für andere Klubs zu werden. Im besten Fall könnte sich dadurch ein positiver Kreislauf in Gang setzen.

Dass man dazu bereit ist, diesen Weg zu gehen, zeigt ein Blick auf die jüngsten Transfers des ungarischen Vereins. Der brasilianische Mittelstürmer Marquinhos, der im Winter geholt wurde, ist erst 22 Jahre alt und gilt als großes Talent. Hierfür war der Klub bereit, den Betrag von stolzen 1,5 Millionen auf den Tisch zu legen.