Weitere Brücke zwischen Ungarn und der Slowakei wegen Hochwasser gesperrt

Eine weitere Brücke über den Fluss Ipoly, der entlang der Grenze zwischen der Slowakei und Ungarn fließt, wurde aufgrund steigender Wasserstände gesperrt, teilte die örtliche Polizei am Montag in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Brücke zwischen Drégelypalánk (Ungarn) und Ipelske Predmostie (Ipolyhídvég, Slowakei) ist die zweite Brücke in der Region, die gesperrt wurde, nachdem der steigende Wasserstand des Ipoly vor zwei Tagen die Brücke zwischen Őrhalom und Vrbovka (Ipolyvarbó) unpassierbar gemacht hatte. Autofahrer können bei Balassagyarmat und Parassapuszta in die Slowakei einreisen.