Ungarische Behörden beteiligen sich an den Untersuchungen im Fall der abgestürzten Drohne in Zagreb

Die ungarischen Behörden beteiligen sich an den Ermittlungen im Fall einer in Zagreb abgestürzten Drohne, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei dem Flugzeug handelte es sich wahrscheinlich um einedes Typs TU-141 aus der Sowjetära, die am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der kroatischen Hauptstadt abstürzte, berichtet das lokale Nachrichtenportal Index.hr unter Berufung auf ungenannte Experten.

Szijjártó erklärte auf Facebook, er habe mit seinem kroatischen Amtskollegen Gordan Grlić-Radman telefonisch über den Fall gesprochen. Nach den derzeit verfügbaren Daten sei der Luftraum mehrerer NATO-Mitgliedsstaaten, darunter auch Ungarns, von der Flugbahn der Drohne betroffen gewesen, sagte er. „Während der Bewertung werden wir eng mit den kroatischen Behörden und anderen NATO-Verbündeten zusammenarbeiten“, sagte Szijjártó.