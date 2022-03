Szijjártó kommentiert Angriffe bei Lviv

Die Raketenangriffe in der Nähe von Lemberg zeigen, wie wichtig die frühere Entscheidung der ungarischen Regierung ist, den Transport von tödlichen Hilfsgütern durch Ungarn in die Ukraine nicht zuzulassen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó erklärte auf Facebook,werde sich jeder Form von Druck widersetzen und das Verbot vonin die Ukraine von seinem Staatsgebiet aus aufrechterhalten. Die Kriegshandlungen in der Ukraine werden immer ernster und verlagern sich nach Westen, fügte er hinzu. Militärexperten zufolge sollte ein jüngster Raketenangriff nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt zeigen, dass Russland die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine blockieren will.

Die russischen Militäroperationen zeigen deutlich, dass solche Waffentransporte eine ernsthafte Gefahr für Ungarn und die ukrainische Region Transkarpatien darstellen würden, in der viele ethnische Ungarn leben, sagte Szijjártó. Der Minister sagte, er habe mit dem ungarischen Botschafter in der Ukraine István Íjgyártó, der vorübergehend in Lemberg stationiert ist, telefoniert. Der Diplomat berichtete, dass die Stadt trotz eines früheren Luftangriffs ruhig sei. Die ungarische Botschaft werde in Lemberg bleiben, um den Ungarn in Not zu helfen und den Dialog auf hoher Ebene aufrechtzuerhalten, sagte er. Weniger als zehn Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unterhalten noch eine Botschaft in der Ukraine, fügte er hinzu.