Márki-Zay: Ungarn kann auf die „gute Seite“ der Geschichte zurückkehren

Péter Márki-Zay, der Ministerpräsidentenkandidat der vereinten Opposition, sagte am Dienstag auf einer Kundgebung zum Nationalfeiertag am 15. März, er vertraue darauf, dass Ungarn auf die „gute Seite“ der Geschichte zurückkehren könne – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Márki-Zay sagte auf der Gedenkveranstaltung am Donauufer vor der Technischen Universität, dass „wir glauben, dass die Macht dem Volk gehört und dass David Goliath besiegen wird“. „Wir glauben, dass Ungarn am 3. April auf die gute Seite der Geschichte zurückkehren wird“, sagte er mit Blick auf die bevorstehenden. „Ungarn wird endlich ein Gewinner sein … wir werden wieder eine geeinte Nation sein und wir können wieder mit Stolz sagen, dass wir Ungarn sind, wo immer wir in der Welt unterwegs sind“, fügte er hinzu. Er forderte die Anhänger der Opposition auf, jeweils drei weitere Personen zu überzeugen, damit „die korrupteste Regierung der ungarischen Geschichte“ mit einer Zweidrittelmehrheit abgelöst werden kann. In Bezug auf Ministerpräsident Viktor Orbán sagte er, dass „ein Mann die Ungarn monopolisiert hat“ und fügte hinzu, dass Orbán dafür verantwortlich sei, dass sich immer mehr Ungarn auf der ganzen Welt für ihre Nationalität schämen. Es sei auch inakzeptabel, dass „die Ungarn 33 Jahre nach der postkommunistischen Transformation in ihrem eigenen Land zu Verlierern werden“. „Diesmal war es nicht der Zwang von außen, sondern der Egoismus und die Machtgier unserer eigenen Führer, die uns veranlassten, den untergehenden Osten dem sich entwickelnden Westen, die Gefangenschaft der Freiheit und den Hass der Liebe vorzuziehen“, sagte er.

Márki-Zay sagte, dass es nie zuvor eine einfachere Wahl gegeben habe: Europa muss dem Osten vorgezogen werden. Er sagte, die Vielfalt mache die Opposition stark. Was die Opposition in den letzten vier Jahren unter Beteiligung von Parteien und Zivilisten aufgebaut habe, werde auch denjenigen, die sie nicht unterstützten, ein friedlicheres und sichereres Land bieten, fügte er hinzu. Er versprach, sich für ein fürsorgliches, sicheres und geschütztes Ungarn einzusetzen und bekräftigte das euroatlantische Engagement des Landes.

Pfarrer Gábor Iványi sagte auf der Kundgebung, dass „die ungarische Freiheit nicht ohne die Freiheit der Welt existieren kann“ und dass es in Mitteleuropa keinen vorübergehenden Raum „zwischen westlicher Freiheit und östlicher Tyrannei“ gebe. Momentum-Chefin Anna Donáth zählte die 12 Punkte der Opposition auf und forderte eigenständige Ministerien für Gesundheit und Bildung. Der Budapester Bürgermeister und Párbeszéd-Ko-Vorsitzende Gergely Karácsony sagte, zu den Zielen gehörten eine echte parlamentarische Vertretung, Gleichheit vor dem Gesetz, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und die Beendigung des Regimes, das „Macht in Geld verwandelt“. Der Jobbik-Vorsitzende Péter Jakab rief zur Einheit für Frieden und Freiheit auf, und die LMP-Ko-Vorsitzende Erzsébet Schmuck versprach die „Befreiung der Bauern“ und eine unabhängige Justizverwaltung. Die DK-Europaabgeordnete Klára Dobrev forderte die unverzügliche Einführung des Euro und eine unabhängige Bildung. Donald Tusk, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, sagte, dass ehrenhafte und anständige Menschen klar erkennen könnten, auf welcher Seite sie stehen sollten.