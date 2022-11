Ungarn und Iran arbeiten an Zusammenarbeit

Ungarn und der Iran arbeiten an der Entwicklung einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Einklang mit einer Politik des gesunden Menschenverstands und des Pragmatismus, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies könne dazu beitragen, dass Teheran zu einer friedlichen Koexistenz in der internationalen Gemeinschaft zurückkehre, sagte Péter Szijjártó auf einer Pressekonferenz nach der zweiten Sitzung des Gemischten Wirtschaftsausschusses Ungarn-Iran im Jahr 2022. Der Raketenzwischenfall vom Dienstag in Polen habe „endlich alle zu der Einsicht gezwungen, dass es für die ganze Welt am besten wäre, wenn so viele Konflikte wie möglich beendet werden könnten“, sagte er. „Dies erfordert gesunden Menschenverstand und einen pragmatischen Ansatz. Wir wenden eine Politik des gesunden Menschenverstands und des Pragmatismus an, wenn wir an der Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Ungarn und dem Iran arbeiten“, sagte er. „Wir möchten, dass der Iran so schnell wie möglich zum System der friedlichen Koexistenz innerhalb der internationalen Gemeinschaft zurückkehren kann, und angesichts der Tatsache, dass die Weltwirtschaft vor ernsten Herausforderungen steht, glauben wir, dass [die wirtschaftliche Zusammenarbeit] ein erster Schritt zu dieser Rückkehr sein könnte“, fügte er hinzu. Die Teilnehmer des Treffens prüften die Möglichkeiten zur Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Bei einem parallel zum Treffen stattfindenden Wirtschaftsforum waren 96 Unternehmen aus Ungarn und dem Iran vertreten.